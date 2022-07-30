Ілон Маск подав зустрічний позов до Twitter. Компанія вимагає від бізнесмена купити її

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Steve Jurvetson / Flickr

Ілон Маск подав зустрічний позов до компанії Twitter. Раніше компанія подала позов щодо правомірності відмови бізнесмена купувати її за $44 мільярди.

Про це повідомляє The Guardian.

Адвокати Маска попросили не розголошувати подробиці позову. Водночас за правилами суду цю інформацію можуть зробити публічною через деякий час.

Свій позов бізнесмен подав за кілька годин після того, як суд призначив на 17 жовтня початок розгляду позову Twitter проти Маска, в якому компанія вимагає зобовʼязати бізнесмена завершити її покупку.

Також у пʼятницю на Маска подав до суду акціонер Twitter, який просив суд наказати мільярдеру закрити угоду, визнати, що він порушив свої зобовʼязання перед акціонерами Twitter, і присудити компенсацію за заподіяні збитки.

Маск, найбагатша людина у світі та виконавчий директор Tesla, заявив 8 липня, що відмовляється купувати компанію, і звинуватив Twitter у порушенні угоди — через «неправдиві дані про кількість підроблених облікових записів на платформі». Компанія через кілька днів відповіла, що такі звинувачення — це «спосіб відвернути увагу», і зажадала від суду зобовʼязати Маска завершити покупку.