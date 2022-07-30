У Миколаєві зросла кількість загиблих від удару по зупинці транспорту
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
-
У Миколаєві збільшилась кількість жертв обстрілу зупинки громадського транспорту, який стався 29 липня.
Про це 30 липня повідомив мер Олександр Сєнкевич.
Так, у лікарні померли двоє чоловіків 1977 і 1979 років народження. Отже кількість загиблих зросла до семи.
Загалом по медичну допомогу вчора звернулись 19 людей.
- Уранці 29 липня росія обстріляла Миколаїв, снаряди влучили поруч зупинки громадського транспорту.