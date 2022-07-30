У Миколаєві зросла кількість загиблих від удару по зупинці транспорту

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У Миколаєві збільшилась кількість жертв обстрілу зупинки громадського транспорту, який стався 29 липня.

Про це 30 липня повідомив мер Олександр Сєнкевич.

Так, у лікарні померли двоє чоловіків 1977 і 1979 років народження. Отже кількість загиблих зросла до семи.

Загалом по медичну допомогу вчора звернулись 19 людей.