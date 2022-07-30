Годинник Гітлера продали на аукціоні за понад мільйон доларів. Євреї обурилися і просять не торгувати речами нацистів

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bbc.com

На аукціоні в США продали наручний годинник, який міг належати нацистському лідеру Адольфу Гітлеру. Анонімний покупець заплатив за нього $1,1 мільйона.

Про це пише BBC.

Аукціон проводив Alexander Historical Auctions у штаті Меріленд. Там спеціалізуються на продажі різних історичних речей.

Власники годинника вказують, що його, найімовірніше, подарували Гітлеру в 1933 році, коли він став канцлером Німеччини. На годиннику зображена свастика, ініціали AH — Adolf Hitler, а також дата його народження.

Вважається, що годинник захопили французькі солдати в 1945 році, коли штурмували резиденцію Гітлера в Альпах. Після того його перепродували, доки він не потрапив на аукціон.

Крім годинника, також продавалися плаття дружини Гітлера Єви Браун, фото нацистських чиновників із автографами та шматок тканини із жовтою зіркою Давида і написом Jude. Такі позначки нацисти наказували носити євреям, щоб ідентифікувати їх.

Єврейська спільнота засудила такі аукціони. У відкритому листі, який підписали 34 єврейських лідери, закликають зняти з продажу нацистські речі. Там наголошують, що всі ці речі дійсно мають історичну цінність, але повинні бути в музеях або навчальних закладах.