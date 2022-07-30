Російські війська під час війни з Україною вже втратили понад 40,5 тисячі солдатів та майже чотири тисячі броньованих машин

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Українські війська протягом доби ліквідували 170 російських військових. Загалом від початку війни росіяни вже втратили понад 40,5 тисячі власних солдатів.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Також за добу бійці ЗСУ знищили 10 танків, вісім броньованих машин та шість артилерійських систем. Загалом росіяни вже втратили 1 759 танків.

Крім цього, українські військові збили два безпілотники та підбили 19 одиниць автомобільної техніки.