Bloomberg: В обхід санкцій росія вивела в Туреччину мільярди доларів для будівництва АЕС

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National Bank Of Ukraine / Flickr

Російська держкомпанія «Росатом» продовжує переказувати кошти своїй дочірній компанії, яка будує атомну електростанцію вартістю в $20 мільярдів у Туреччині. Транзакції здійснюються через підсанкційні банки.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.

Відповідні кошти проходять через Сбербанк та Совкомбанк, які перебувають під санкціями Заходу. Зокрема, минулого тижня росіяни відправили $5 мільйонів турецькій компанії Akkuyu Nuclear JSC.

Електростанція вважається критично важливою для Туреччини — у країні хочуть задовольнити постійно зростаючі потреби в енергії. Ця АЕС може забезпечити 10% внутрішнього попиту країни на електроенергію, якщо всі чотири реактори запрацюють.

Цей проєкт отримав фінансування від російських Сбербанку та Совкомбанку, які потрапили під західні санкції. Водночас сам «Росатом», як і його дочірня компанія, яка будує АЕС, уникнули санкцій.