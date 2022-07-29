Держсекретар США Блінкен і голова мзс росії лавров провели першу розмову з початку війни в Україні

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Secretary Antony Blinken / Twitter

Державний секретар США Ентоні Блінкен провів телефонну розмову з очільником мзс росії лавровим — уперше з лютого. Вони обговорювали Україну, а також обмін увʼязненими між Сполученими Штатами та рф.

Про це повідомили зовнішньополітичні відомства обох країн.

Блінкен зазначив, що закликав росію виконувати домовленості щодо вивезення українського зерна, під якими вона підписалася у Стамбулі. Також він переконував лаврова погодитися на пропозицію обміну увʼязненими — США пропонують видати росії торговця зброєю Віктора Бута в обмін на колишнього військового Пола Уілана та баскетболістку Брітні Ґрайнер.

Крім цього, Блінкен повідомив лаврову про обізнаність США щодо подальших кроків в Україні та наголосив, що спроба анексувати українські території спричинить ще більшу реакцію від Заходу.

«Я чітко виклав, які їхні дії ми передбачаємо в наступні тижні та місяці, включно з псевдореферендумами на цих українських територіях, спробами імітувати, ніби населення цих територій хоче приєднатися до росії та виконувати політичні цілі путіна — захопити стільки території України, скільки вийде, і намагатися знищити Україну як незалежну суверенну державу. Важливо, щоб росіяни чули від нас напряму, що з цим не змиряться, і росії, якщо вона продовжить реалізовувати ці плани, доведеться заплатити додаткову ціну», — пояснив він.

Водночас у мзс рф зазначили, що лавров заявив блінкену про те, що цілі «спецоперації» росії в Україні будуть виконані. Також лавров повідомив, що «накачування [України] зброєю, яка масштабно застосовується проти мирного населення, лише продовжує агонію київського режиму, затягуючи конфлікт і примножуючи жертви».