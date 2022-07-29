Поліція: На Херсонщині російські обстріли вбили 7 людей за добу

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На Херсонщині минулої доби через російські обстріли загинули семеро людей і шестеро отримали поранення.

Про це повідомляють у поліції Херсонської області.

Під час ракетних обстрілів росіянами сіл Білогірка та Андріївка на Херсонщині загинуло пʼятеро мирних мешканців. Також російська армія била з артилерії по селищах Архангельське та Високопілля. Через вибухи снарядів смертельні поранення отримали двоє місцевих мешканців. Вони загинули на власних подвір’ях.

Артилерійський обстріл сіл Осокорівка, Рівнопілля та Іванівка Бериславського району поранив шістьох людей, нині їх рятують медики у Кривому Розі.

У Нововоронцовці, Білій Криниці, Потьомкіному та Високопіллі російські снаряди пошкодили та зруйнували будинки місцевих жителів.