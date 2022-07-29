КМІС: 81% українців виступають за вступ до ЄС, понад 70% — до НАТО

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Понад 80% українців в разі проведення референдуму проголосували б за вступ до Європейського Союзу. Також 71% виступали б за вступ до НАТО.

Про це йдеться в опитуванні КМІС за 6—20 липня 2022 року.

Якщо перерахувати ці дані серед тих, хто визначився і планує голосувати на такому референдумі, то підтримка вступу до ЄС становила б 96%, а до НАТО — 91%.

Що стосується регіонів, то тут спостерігається певне зниження підтримки ЄС та НАТО із заходу на схід. Однак все одно більшість людей виступають за вступ до цих організацій — від 88% на заході до 71% на сході за Євросоюз та від 81% на заході до 56% на сході за НАТО.

Також у КМІС показали як змінювалися погляди українців на вступ до ЄС і НАТО з 2013 року до сьогодні. До початку війни з росією вступ до Євросоюзу підтримували трохи менше 50% українців, тоді як вступ до НАТО — усього лише близько 20%.