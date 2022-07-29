СБУ оголосила в міжнародний розшук двох російських пропагандистів — ідеологів «денацифікації» України

Новини

Служба безпеки України

Служба безпеки України оголосила в міжнародний розшук двох російських пропагандистів, які публічно закликали до геноциду українців та війни в Україні.

Про це повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко.

Це — автор книги «Денацификация Украины. Страна невыученных уроков» Армен Гаспарян та політтехнолог і автор антиукраїнських публікацій Тимофій Сєргєйцев.

Гаспарян видав свою книгу у 2018 році. Саме він поширив термін «денацифікація» в росії і почав вживати його відносно України. Також у своєму «творі» автор закликає керівництво росії розпочати війну проти України.

Російський політтехнолог Сєргєйцев є автором численних антиукраїнських публікацій, де він просував ідеї про неспроможність України існувати, неповноцінність та другосортність української нації. Також він публічно закликав російську владу до геноциду українців та окупації України.

Гаспарян та Сєргєйцев підозрюються у вчинені злочинів, передбачених трьома статтями Кримінального кодексу України: