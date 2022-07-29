Рада ухвалила мораторій на підвищення тарифів на газ і тепло для населення
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Dominik Kuhn / Unsplash
Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроєкт № 7427 про мораторій на підвищення тарифів на тепло і газ для населення за рахунок залучення 125 мільярдів гривень на покриття різниці тарифів.
Про це повідомив нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк.
Проєкт закону обговорювали майже два місяці. Тепер його підтримали 260 народних депутатів.
Документ пропонує заморозити тарифи для населення на час військового стану та протягом шести місяців після його скасування на рівні цін 24 лютого 2022 року. Це стосується тарифів на теплову енергію та послуги з розподілу природного газу для всіх категорій. Підприємствам теплокомуненерго, постачальникам газу та операторам газорозподільних систем компенсують збитки і втрати, навіть ті, які вони зазнали внаслідок бойових дій.
- Раніше законопроєкт № 7427 був ухвалений у першій редакції в червні цього року. Він викликав критику з боку Асоціації міст України та асоціації «Укртеплокомуненерго», які представили низку своїх поправок. В АМУ казали, що документ дозволяє НАК «Нафтогаз України» забирати майно комунальних та приватних підприємств за двомісячну заборгованість за газ. АМУ в поправках виключала цю можливість і закладала заборону на стягнення заборгованості в умовах воєнного стану. 19 липня парламент не підтримав закон і відправив його на доопрацювання.
- У липні Кабмін заморозив підвищення тарифів, що у сфері відповідальності уряду, а також зафіксував до травня ціну на газ для виробників тепла на рівні 7,4 гривні.