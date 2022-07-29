Рада ухвалила мораторій на підвищення тарифів на газ і тепло для населення

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Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроєкт № 7427 про мораторій на підвищення тарифів на тепло і газ для населення за рахунок залучення 125 мільярдів гривень на покриття різниці тарифів.

Про це повідомив нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк.

Проєкт закону обговорювали майже два місяці. Тепер його підтримали 260 народних депутатів.

Документ пропонує заморозити тарифи для населення на час військового стану та протягом шести місяців після його скасування на рівні цін 24 лютого 2022 року. Це стосується тарифів на теплову енергію та послуги з розподілу природного газу для всіх категорій. Підприємствам теплокомуненерго, постачальникам газу та операторам газорозподільних систем компенсують збитки і втрати, навіть ті, які вони зазнали внаслідок бойових дій.