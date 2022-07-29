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Unsplash / Karsten Würth

Кінець тижня і вихідні в Україні будуть спекотними. Дощі пройдуть лише на заході країни, повідомляє Укргідрометцентр.

У пʼятницю, 29 липня, сонячна погода і спека очікуються майже по всій України. Середня температура вдень у всіх регіонах, крім західних — +29 °C. На заході України температура вдень на рівні +27 °C. Дощі прогнозують у трьох областях.

Український гідрометеорологічний центр

У суботу, 30 липня, у центрі, на півночі, на півдні та сході сонячно з середньою температурою вдень +30 °C. На заході буде прохолодніше — там йтимуть дощі.

Український гідрометеорологічний центр

У неділю, 31 липня, спека в центрі країни та на півдні не спаде. На сході вдень у середньому +28 °C. На заході +20 °C і дощі. Також опади прогнозують в Одеській області.