На війні загинув волонтер і поет Гліб Бабіч
- Автор:
- Софія Телішевська
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На війні загинув ветеран і керівник волонтерської ініціативи «Res_Publica. Брати по зброї» Гліб Бабіч.
Про це повідомив спікер міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm Михайло Макарук.
«Дякую тобі за поради, дякую за підтримку і низький уклін за службу», — написав він.
Пʼятий президент України Петро Порошенко підтвердив смерть Бабіча, назвавши його одним з найближчих людей і вірним побратимом.
Волонтер Юрій Бірюков теж прокоментував смерть побратима: «Обожнюю твій талант і розум, винахідливість і буркотіння, працелюбство та лінощі. Обожнюю твою наполегливість змусити мене слухати твої пісні, які я не сприймаю, та слухаю і визнаю талант. [...] І ти нині загинув».
Гліб Бабіч писав тексти пісень для різних гуртів, зокрема для Kozak System. Остання композиція для цього гурту називається «Мольфар».
Також Бабіч був ветераном війни, яку росія розвʼязала у 2014 році.