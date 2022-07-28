На війні загинув волонтер і поет Гліб Бабіч

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На війні загинув ветеран і керівник волонтерської ініціативи «Res_Publica. Брати по зброї» Гліб Бабіч.

Про це повідомив спікер міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm Михайло Макарук.

«Дякую тобі за поради, дякую за підтримку і низький уклін за службу», — написав він.

Пʼятий президент України Петро Порошенко підтвердив смерть Бабіча, назвавши його одним з найближчих людей і вірним побратимом.

Волонтер Юрій Бірюков теж прокоментував смерть побратима: «Обожнюю твій талант і розум, винахідливість і буркотіння, працелюбство та лінощі. Обожнюю твою наполегливість змусити мене слухати твої пісні, які я не сприймаю, та слухаю і визнаю талант. [...] І ти нині загинув».

Гліб Бабіч писав тексти пісень для різних гуртів, зокрема для Kozak System. Остання композиція для цього гурту називається «Мольфар».

Також Бабіч був ветераном війни, яку росія розвʼязала у 2014 році.