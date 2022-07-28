КМДА закликає киян вакцинуватися напередодні сезонного спалаху COVID-19

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Столична влада просить киян заздалегідь зробити щеплення перед сезонним загостренням ситуації з коронавірусом. На цьому наголосила директорка Департаменту охорони здоровʼя міста Києва Валентина Гінзбург.

За її словами, активному поширенню вірусу зазвичай сприяють туристи наприкінці літніх відпусток. Відпочивальники приїздять з інших областей України та з-за кордону, а студенти повертаються до навчання.

«Цього року цих категорій поменшає, але натомість до столиці повертаються кияни, які виїжджали в безпечні міста, а також приїжджають вимушені переселенці. Місто створило всі необхідні умови для швидкої, зручної та безпечної вакцинації. Вочевидь, нині не ті часи, щоб збільшувати небезпеки, коли їх можна уникнути», — зазначила Гінзбург.

Повний перелік столичних пунктів вакцинації можна переглянути тут.