Україна у 2,5 раза збільшить експорт електроенергії до ЄС

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Pixabay / Alberto Sanchez

Оператори європейської енергосистеми ENTSO-E дозволили з 30 липня збільшити експорт електроенергії з України зі 100 до 250 МВт на добу.

Про це повідомив голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький.

«Для нас це очікуване рішення, оскільки з початку відновлення експорту до ЄС ми отримували щоденні звіти технічних фахівців ENTSO-E, які підтверджують, що експорт української електроенергії до синхронізованої з континентальною Європою енергомережі проходить стабільно та негативного впливу на систему не має», — прокоментував він.

Кудрицький додав, що в ЄС усвідомлюють роль української електроенергії, яка допомагає замінити російський газ, а Україні дозволяє заробляти кошти на підготовку до опалювального сезону.

Напередодні єврокомісар з енергетики Кадрі Сімсон заявила, що Європейський Союз планує найближчим часом подвоїти імпорт української електроенергії.