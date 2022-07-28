УЄФА розпочала розслідування проти фанатів турецького «Фенербахче», які на матчі проти київського «Динамо» вигукували імʼя президента рф

Новини

goal.com

Спілка європейських футбольних асоціацій (УЄФА) розпочала розслідування поведінки вболівальників футбольного клубу «Фенербахче», які під час матчу з київським «Динамо» вигукували імʼя російського президента путіна.

Про це йдеться на сайті УЄФА.

«Дисциплінарне розслідування можливої неналежної поведінки вболівальників «Фенербахче», — зазначається в повідомленні.

Справі вже призначили інспектора, який проведе розслідування та визначить, чи варто покарати турецький клуб.

Сам клуб вже засудив таку поведінку вболівальників і назвав її неприйнятною. Там розповіли, що фанати так відреагували на емоційну поведінку одного з голкіперів «Динамо» після того, як кияни забили гол. Однак це не відображає цінності та позицію клубу, який виступає проти війни. Тому у «Фенербахче» просять не повʼязувати їхню команду, фанатів і країну з політикою.

Нагадаємо, під час поєдинку кваліфікації до Ліги чемпіонів після голу київського «Динамо» турецькі фанати почали вигукувати: «Володимир путін, ла-ла-ла». В українському МЗС зазначили, що українські фанати у відповідь кричали: «ЗСУ!» — і зрештою перемогли.