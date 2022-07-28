НАБУ оголосило нову підозру екснардепу Мартиненку — цього разу в хабарництві

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LIGA.net

Національне антикорупційне бюро оголосило ще одну підозру колишньому нардепу Миколі Мартиненку. Його підозрюють у відмиванні коштів і хабарництві.

Про це пише пресслужба НАБУ.

«Слідство встановило, що в липні 2014 року колишній народний депутат отримав від керівництва чеської компанії SKODA JS a.s. (входить до холдингу «Об’єднані машинобудівні заводи», що належить російському «Газпромбанку») неправомірну вигоду у €311,6 тисячі за сприяння у просуванні їхніх інтересів в Україні», — йдеться в повідомленні.

Там розповіли, що кошти Мартиненку відправили під виглядом оплати агентських послуг за угодою між SKODA та повʼязаною з екснардепом кіпрською компанією. Потім ці гроші легалізували за допомогою ще однієї компанії з Британських Віргінських Островів.

Цими грошима Мартиненко сплачував за навчання, відпочинок, оренду житла та за інші свої потреби та своїх родичів.

Що стосується працівників чеської компанії SKODA, то справу проти них розслідують чеські правоохоронці — вони вже оголосили підозру шести особам.

Справа Мартиненка

Проти екснардепа ведеться кримінальне провадження про розкрадання 695 мільйонів гривень на двох держпідприємствах: «НАЕК Енергоатом» і «СхідГЗК».

У квітні 2017 року детективи НАБУ та прокурори САП затримали Мартиненка за фактом розкрадання коштів «СхідГЗК» при закупівлі уранового концентрату. Колишнього нардепа підозрювали в участі з 2013 до 2016 року у злочинній організації, яка завдала шкоди бюджету на $17,28 мільйона.

Тоді ж, у квітні 2017 року, суд відпустив Мартиненка на поруки 17 нардепам від «Народного фронту» і тодішнім міністрам Лілії Гриневич, Володимиру Омеляну, Ігорю Жданову.

Справу Мартиненка розглядають по суті вже у Вищому антикорупційному суді, загальний обсяг зібраних НАБУ і САП матеріалів становить 207 томів і понад 51 тисячу аркушів.