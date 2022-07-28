На дні Атлантичного океану знайшли загадкові отвори. Їхнє походження невідоме

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Під час занурення на дно Атлантичного океану дослідники знайшли на глибині приблизно 2,5 кілометра низку невеликих отворів. Вони розташовані один за одним й утворюють лінію завдовжки до кількох метрів.

Про це повідомили в Національному управлінні океанічних та атмосферних досліджень США.

Зараз достеменно невідомо, як саме зʼявилися ці отвори. Але невеликі купи осаду навколо свідчать про те, що їх розкопали.

Зазирнути всередину діри науковці не змогли. Пробити їх інструментами на дистанційно керованому апараті теж не вдалося. Також невідомо, чи зʼєднані отвори між собою.

Це вже не вперше, коли дослідники стикалися з цими загадковими дірами на дні океану. У липні 2004 року під час експедиції вздовж північної частини Серединно-Атлантичного хребта на глибині близько 2 кілометрів науковці виявили кілька комплектів цих отворів. Ось як вони виглядали тоді:

Учені зазначають, що ці незвичайні отвори вказують на прогалини, які існують у базовому розумінні екосистем серединно-океанічного хребта. Вони припускають, що осад може свідчити, що дірки розкопали невідомі морські істоти, які живуть на дні океану.