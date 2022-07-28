Китові акули виявилися найбільшими у світі всеїдними тваринами. Раніше цей титул мав бурий кадьяцький ведмідь

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Simon J Pierce/PA

Австралійські дослідники зробили відкриття щодо харчових звичок китових акул. Саме вони, а не бурий кадьяцький ведмідь, виявилися найбільшими у світі всеїдними тваринами.

Про це пише The Guardian.

Досліджуючи китових акул біля рифу Нінгалу в Західній Австралії, науковці виявили, що ці тварини регулярно насолоджуються салатом з морських водоростей разом із великою порцією крилю. Це означає, що вони офіційно скинули бурого кадьяцького ведмедя з позиції найбільшої всеїдної тварини у світі.

«Це дослідження показує, що вони [китові акули] харчуються досить великою кількістю рослинного матеріалу, насправді більше, ніж крилем», — сказав рибний біолог з Австралійського інституту морських наук Марк Мікан.

Науковці встановили, що у процесі еволюції китові акули навчилися перетравлювати водорості, щоб було легше знайти їжу, не витрачаючи занадто багато енергії на звільнення від незасвоєної біомаси.