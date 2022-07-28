House of Europe і Netflix нададуть 100 стипендій українським кінематографістам
- Автор:
- Анна Холоднова
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Michel Catalisano / Unsplash
Європейська програма House of Europe разом із стримінговим сервісом Netflix та Українською кіноакадемією заявили про старт великої програми підтримки українських кіномитців.
Про це повідомляють у пресрелізі програми.
Українські кінематографісти можуть отримати стипендії розміром €1 000 на творчі проєкти. За словами міністра культури Олександра Ткаченка, таких стипендій буде сто.
Програма доступна як для початківців, так і для керівників у багатьох галузях кіноіндустрії: сценаристів, продюсерів, режисерів, операторів-постановників, звуковиків, SFX, кастингу, художників-постановників, художників з костюму та гриму та постпродукції (відеомонтаж, саунд-дизайн, OST, колористів, VFX та CGI).
Що треба зробити, щоб отримати стипендію від House of Europe та Netflix?
- Подайти заявку тут.
- Зареєструватися, обрати розділ «Гранти на персональні проєкти» та конкурс «Стипендії для кіношників». Дедлайн — 18 серпня о 15:00 за київським часом.
- Дочекатися результатів. Вони надійдуть в електронному листі до 17 вересня.
- Отримати стипендію. Якщо ви ФОП, то гроші надійдуть туди. Якщо ж ні — треба попросити роботодавця отримати стипендію на його ФОП, ТОВ, ГО тощо.
- Здати короткий звіт до 31 грудня. Треба написати 300 слів про те, як ви витратили гроші. Можна долучити фото.
Цієї осені для митців також запустять навчальні онлайн-сесії про процес кіновиробництва і постпродукції та воркшоп з пітчингу від Netflix.