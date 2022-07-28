House of Europe і Netflix нададуть 100 стипендій українським кінематографістам

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Michel Catalisano / Unsplash

Європейська програма House of Europe разом із стримінговим сервісом Netflix та Українською кіноакадемією заявили про старт великої програми підтримки українських кіномитців.

Про це повідомляють у пресрелізі програми.

Українські кінематографісти можуть отримати стипендії розміром €1 000 на творчі проєкти. За словами міністра культури Олександра Ткаченка, таких стипендій буде сто.

Програма доступна як для початківців, так і для керівників у багатьох галузях кіноіндустрії: сценаристів, продюсерів, режисерів, операторів-постановників, звуковиків, SFX, кастингу, художників-постановників, художників з костюму та гриму та постпродукції (відеомонтаж, саунд-дизайн, OST, колористів, VFX та CGI).

Що треба зробити, щоб отримати стипендію від House of Europe та Netflix?

Подайти заявку тут.

Зареєструватися, обрати розділ «Гранти на персональні проєкти» та конкурс «Стипендії для кіношників». Дедлайн — 18 серпня о 15:00 за київським часом.

Дочекатися результатів. Вони надійдуть в електронному листі до 17 вересня.

Отримати стипендію. Якщо ви ФОП, то гроші надійдуть туди. Якщо ж ні — треба попросити роботодавця отримати стипендію на його ФОП, ТОВ, ГО тощо.

Здати короткий звіт до 31 грудня. Треба написати 300 слів про те, як ви витратили гроші. Можна долучити фото.

Цієї осені для митців також запустять навчальні онлайн-сесії про процес кіновиробництва і постпродукції та воркшоп з пітчингу від Netflix.