Уряд Латвії підтримав надання Україні додаткової військової допомоги

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Уряд Латвії 28 липня підтримав пропозицію Міністерства оборони країни щодо надання додаткової військової підтримки Україні.

Про це повідомив міністр оборони Артіс Пабрікс у Twitter.

У міністерстві не прокоментували, яку саме підтримку нададуть українцям.

За інформацією Delfi, вранці 28 липня у Латвії скликали закрите позачергове засідання Кабінету міністрів для розгляду цього питання.

З моменту повномасштабного вторгнення росії в Україну уряд Латвії кілька разів на закритих засіданнях ухвалював рішення про надання різної допомоги Збройним силам України.