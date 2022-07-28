Уряд Латвії підтримав надання Україні додаткової військової допомоги
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
-
Unsplash
Уряд Латвії 28 липня підтримав пропозицію Міністерства оборони країни щодо надання додаткової військової підтримки Україні.
Про це повідомив міністр оборони Артіс Пабрікс у Twitter.
У міністерстві не прокоментували, яку саме підтримку нададуть українцям.
За інформацією Delfi, вранці 28 липня у Латвії скликали закрите позачергове засідання Кабінету міністрів для розгляду цього питання.
З моменту повномасштабного вторгнення росії в Україну уряд Латвії кілька разів на закритих засіданнях ухвалював рішення про надання різної допомоги Збройним силам України.
- Загалом Латвія надала Україні військову підтримку на суму понад €200 млн, надавши зброю та індивідуальне спорядження, безпілотні літальні апарати, сухі пайки, боєприпаси, протитанкову зброю та зенітно-ракетні комплекси Stinger.