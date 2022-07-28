Сенат США ухвалив резолюцію, яка закликає Держдеп визнати росію державою-спонсором тероризму

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Сенат США одноголосно ухвалив резолюцію, яка закликає Державний департамент оголосити росію спонсором тероризму через її дії в Україні, Грузії, Сирії та Чечні, що призвело до загибелі незліченної кількості людей.

Про це пише The New York Times.

Резолюція Сенату має рекомендаційний характер, але вона чинить тиск на адміністрацію Байдена, щоб вона додала росію до списку держав-спонсорів тероризму, до яких вже входять Куба, Північна Корея, Іран та Сирія.

Аналогічна резолюція внесена на розгляд Конгресу США — нижньої палати американського парламенту. Очікується, що її має підтримати спікер палати Ненсі Пелосі, яка має значний вплив у Демократичній партії.