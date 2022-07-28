Суд передав АРМА російські активи в Україні на суму понад 7,75 мільярда гривень
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- Анна Холоднова
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National Bank Of Ukraine / Flickr
Суд передав в управління Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) корпоративні права 19 українських підприємств, підконтрольних росії.
Про це повідомляють в Офісі генерального прокурора.
Ці компанії контролювали російські корпорації «Ростех», «Роснефть», «Газпром», «РусАл», «Росатом», «Група ГМС», «Татнефть» та російські банки. Загальна сума активів становить понад 7,75 млрд грн.
Також в управління АРМА передали тисячі обʼєктів нерухомого та рухомого майна вартістю сотні мільйонів гривень.