Окупанти досі не можуть захопити два села на Луганщині, але тиснуть з усіх боків

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У Луганській області російські війська вкотре відступили після атаки на ділянці між Білогорівкою та Верхньокамʼянським. Ці села залишаються єдиними вільними в області.

Про це повідомив керівник ОВА Сергій Гайдай.

Ворог все частіше відправляє в атаку штурмові групи та авіацію.

«Тільки із повітря росіяни завдали щонайменше чотирьох ударів. На жаль, досягли цілей дві ракети. Наші населені пункти чотири рази були обстріляні з мінометів. Наразі відбито шість із семи атак ворога. В чотирьох із них окупант задля посилення вогневого впливу задіяв танки. Майже повсюди росіяни вимушені були відійти із втратами», — розповів Гайдай.

Він додав, що окупанти тиснуть з усіх боків фронту, аби прорватися до великих міст Донеччини. Однак вже декілька тижнів ЗСУ тримають їх майже на одному місці.