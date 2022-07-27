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Олександр Приходько / УНІАН

Футбольний клуб «Динамо» переміг турецький «Фенербахче» і вийшов до третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів.

Гра відбувалася у Стамбулі на стадіоні «Шюкру Сарачоглу».

Кияни відкрили рахунок на 56-й хвилині, коли відзначився Віталій Буяльський. Під кінець основного часу гравцям турецького клубу вдалося зрівняти рахунок. Це зробив на 88-й хвилині Салаї. Гра перейшла у додатковий час, де на 114-й хвилині переможний гол забив Олександр Караваєв. У підсумку — 2:1 на користь «Динамо».

Перший матч закінчився рахунком 0:0, тож за підсумком двох матчів «Динамо» вийшло до третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів. Там кияни зійдуться з австрійським «Штурмом» у боротьбі за вихід до плей-оф кваліфікації до групового раунду турніру.

Свій матч у єврокубках грала в середу і полтавська «Ворскла». У матчі-відповіді другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій український клуб поступився шведському АІК із рахунком 0:2 і припинив виступи.