ЗСУ звільнили 23 населені пункти в Харківській області

Новини

Getty Images / «Бабель»

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов спростував твердження, що російським окупаційним військам легко вдалося захопити 30% території області. За його словами, окупанти тільки по Ізюму завдали 476 ракетних ударів — більше, ніж по будь-якому місту в Україні, включно з Маріуполем.

Про це голова ОВА розповів в коментарі Інтерфаксу.

«Сьогодні на Ізюмському напрямку теж тривають запеклі бої, ворог там щодня зазнає дуже великих втрат. На цьому напрямку інтенсивність бойових дій — одна з найвищих в Україні. Отже, за захоплення частини Харківщини ворог заплатив дуже високу ціну і продовжує її платити щодня», — наголосив Синєгубов.

Він запевнив, що відколи українські захисники відтіснили ворога від околиць Харкова і вийшли на півночі області впритул до держкордону, окупанти не захопили жодного метра, деокупація регіону триває.

«Із травня звільнили 23 населені пункти. На більшості ділянок фронту в Харківській області ЗСУ змусили ворога сконцентруватися на обороні, а не на захопленні нових територій. Поки бойові дії тривають, наші захисники мають певні успіхи. Не всю інформацію можна оприлюднити відразу», — сказав Синєгубов.