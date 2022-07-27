Фонд «Повернись живим» з початку року зібрав на потреби ЗСУ понад 4 мільярди гривень

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Getty Images / «Бабель»

Фонд «Повернись живим» з початку року зібрав на потреби Збройних сил України понад 4 мільярди гривень.

Про це повідомляється на сторінці фонду.

«Понад 4 мільярди гривень переказали нам благодійники від початку 2022 року. І це без урахування криптовалюти. Більша частина коштів надійшла на рахунки Фонду вже після повномасштабного вторгнення росіян. Величезну суму нам переказали небайдужі в майже 866 тисячах платежів», — повідомив.

Там нагадали, що за ці кошти, серед іншого, придбали безпілотний комплекс Bayraktar TB2 за $16,5 мільйона, 25 комплексів «Лелека-100», 10 безпілотників PD-2 з наземними станціями.