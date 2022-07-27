У Польщі почали збір коштів на три евакуаційні гелікоптери для України

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Mfair

У Польщі розпочали збір коштів, щоб придбати для України три евакуаційні гелікоптери Мі-2 АМ-1. Один такий коштує $570 тисяч.

Про це повідомила організація «Озброїмо Україну», яка була недавно заснована в Польщі та яка планує регулярно закуповувати зброю для України.

Наразі поляки вже зібрали 5 тисяч злотих, або понад тисячу доларів.

«Для розминки ми обрали вертоліт для використання Головного управління розвідки України (ГУР). Ми хочемо купити три. Техніку використовуватимуть для евакуації поранених бійців з поля бою. Це рятувальна зброя. Вони захистять українських воїнів від смерті. Давайте придбаємо їх! Потім будуть гармати чи щось подібне, але спочатку гелікоптер. Купимо те, що потрібно для захисту вільної, демократичної України, а найбільше — для життя наших сусідів-українців!» — наголошують ініціатори кампанії зі збору коштів.

Там зазначають, що гелікоптери будуть обладнані необхідним медичним спорядженням. Самі гелікоптери створює українська компанія в Україні, тому ціна дещо нижча за європейську.