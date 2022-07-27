Учені у двох дослідженнях дійшли висновку, що COVID-19 зʼявився на ринку в Ухані

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Gani Nurhakim / Unsplash

Два незалежніх дослідження дійшли висновку, що коронавірусна хвороба COVID-19 пішла, найімовірніше, з ринку морепродуктів в китайському Ухані.

Про це пише CNN.

В одному з цих досліджень науковці з усього світу використовували інструменти картографування та звіти в соціальних мережах, щоб провести аналіз. Вони припускають, що хоча «точні обставини залишаються незрозумілими», вірус, імовірно, був присутній у живих тваринах, яких продавали на ринку наприкінці 2019 року. Тварин тримали близько одна до одної, тому вони легко могли обмінятися мікробами. Однак дослідження не визначає, які саме тварини могли бути хворими.

Дослідники встановили, що найперші випадки COVID-19 зафіксували серед продавців, які торгували цими тваринами, або людей, які там робили покупки. Вони вважають, що серед тварин циркулювали два окремі віруси, які поширилися на людей.

Інше дослідження використовувало молекулярний підхід і показує, що найдавніша версія коронавірусу, ймовірно, була в різних формах, які вчені називають A і B. Дослідники припустили, що перша передача вірусу від тварини до людини могла статися приблизно 18 листопада 2019 року. Тип вірусу, який виявили у заражених, походив з регіону Ухань.

«Ці висновки вказують на те, що малоймовірно, що SARS-CoV-2 широко поширювався серед людей до листопада 2019 року, і визначають вузьке вікно між моментом, коли SARS-CoV-2 вперше потрапив до людей, і моментом, коли зареєстрували перші випадки COVID-19», — йдеться в дослідженні.