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Герої України та лицарі ордена Богдана Хмельницького отримають щомісячну доплату. Рада підтримала законопроєкт

Автор:
Софія Телішевська
Дата:

Гонтар Володимир / УНІАН

Парламент 27 липня підтримав законопроєкт № 7141, який передбачає виплати за звання «Герой України» та орден Богдана Хмельницького.

Щомісячні доплати становитимуть:

Наразі в Україні встановлена мінімальна заробітна плата в розмірі 6 500 гривень.