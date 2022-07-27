Герої України та лицарі ордена Богдана Хмельницького отримають щомісячну доплату. Рада підтримала законопроєкт

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Гонтар Володимир / УНІАН

Парламент 27 липня підтримав законопроєкт № 7141, який передбачає виплати за звання «Герой України» та орден Богдана Хмельницького.

Щомісячні доплати становитимуть:

три мінімальні зарплати за звання «Герой України» із врученням ордена «Золота Зірка»;

за звання «Герой України» із врученням ордена «Золота Зірка»; дві мінімальні зарплати лицарям ордена Богдана Хмельницького трьох ступенів;

лицарям ордена Богдана Хмельницького трьох ступенів; одна мінімальна зарплата кавалерам ордена «За мужність» трьох ступенів;

кавалерам ордена «За мужність» трьох ступенів; від трьох до однієї мінімальної зарплатні членам сімʼї воїна, якому посмертно присвоїли звання «Герой України» із врученням ордена «Золота Зірка», лицаря ордена Богдана Хмельницького трьох ступенів (повні лицарі) або кавалера ордена «За мужність» трьох ступенів.

Наразі в Україні встановлена мінімальна заробітна плата в розмірі 6 500 гривень.