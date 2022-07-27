В Анголі знайшли найбільший рожевий алмаз за останні 300 років

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Lucapa Diamond Company

В Анголі знайшли рожевий алмаз вагою 170 каратів. Його вважають найбільшим дорогоцінним каменем такого типу за останні 300 років.

Про це повідомляє Associated Press.

Алмаз під назвою «Луло Роза» знайшли на алмазній копальні, де каміння видобувають з русла річки.

«Лише один із 10 тисяч алмазів має рожевий колір. Тож це, безперечно, дуже рідкісний великий рожевий алмаз», — сказав журналістам генеральний директор Lucapa Diamond Company Стівен Ветеролл.

На копальні «Луло» працюють майже 400 людей. Раніше тут видобули два найбільші алмази, коли-небудь знайдені в Анголі, зокрема чистий алмаз вагою 404 карата.

Рожевий дорогоцінний камінь є пʼятим за величиною алмазом, знайденим на цій шахті.