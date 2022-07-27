МЗС України зʼясовує всі деталі поїздки нової очільниці МЗС Бельгії до анексованого Криму у 2021 році

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Alexei Pavlishak \ TASS via Getty Images

У Міністерстві закордонних справ України перебувають на контакті з МЗС Бельгії та зʼясовують усі обставини поїздки нової глави бельгійського Міністерства закордонних справ Аджі Лябіб до анексованого Криму у 2021 році.

Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко у своєму Facebook.

«Іноземні громадяни мають дотримуватися законодавства України та офіційної позиції своєї держави. Бельгія не визнає анексію Криму з боку росії, підтримує суверенітет і територіальну цілісність України в її міжнародно визнаних кордонах. МЗС України веде діалог з бельгійською стороною з цього питання дипломатичними каналами, щоб встановити всі обставини поїздки та ухвалити рішення щодо подальших двосторонніх контактів», — йдеться в повідомленні.

Водночас там привітали запевнення Лябіб щодо подальшої підтримки України у війні проти росії. Тому Україна продовжуватиме координацію позицій України та Бельгії в контексті запровадження нових санкцій ЄС, а також надання військової та фінансової допомоги.

«Бабель» звертався за коментарем до МЗС Бельгії та до самої Лябіб, але відповіді поки не отримав.