МЗС України зʼясовує всі деталі поїздки нової очільниці МЗС Бельгії до анексованого Криму у 2021 році
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Alexei Pavlishak \ TASS via Getty Images
У Міністерстві закордонних справ України перебувають на контакті з МЗС Бельгії та зʼясовують усі обставини поїздки нової глави бельгійського Міністерства закордонних справ Аджі Лябіб до анексованого Криму у 2021 році.
Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко у своєму Facebook.
«Іноземні громадяни мають дотримуватися законодавства України та офіційної позиції своєї держави. Бельгія не визнає анексію Криму з боку росії, підтримує суверенітет і територіальну цілісність України в її міжнародно визнаних кордонах. МЗС України веде діалог з бельгійською стороною з цього питання дипломатичними каналами, щоб встановити всі обставини поїздки та ухвалити рішення щодо подальших двосторонніх контактів», — йдеться в повідомленні.
Водночас там привітали запевнення Лябіб щодо подальшої підтримки України у війні проти росії. Тому Україна продовжуватиме координацію позицій України та Бельгії в контексті запровадження нових санкцій ЄС, а також надання військової та фінансової допомоги.
«Бабель» звертався за коментарем до МЗС Бельгії та до самої Лябіб, але відповіді поки не отримав.
- Новопризначена очільниця МЗС Бельгії, колишня журналістка і ведуча Аджа Лябіб у липні 2021 року відвідувала окупований український півострів Крим. Вона не розповіла, як саме туди потрапила, і не назвала його територією України. У липні 2021 року Лябіб опублікувала у своєму Instagram фотографії із Севастополя. Також вона відвідала фестиваль «Глобальные ценности», який організовує Севастопольський академічний російський драматичний театр імені Луначарського. У 2021 році він проходив 23—25 липня.
- Крім цього, Лябіб публікувала у своєму Facebook фотографії з виставки в Лівадійському палаці з експозицією про Ялтинську конференцію та з дачі Чехова в Ялті. Після поїздки на телебаченні її розпитували про цей візит і про статус півострова, зокрема щодо того, чи повернулася вона «з України чи з росії». Лябіб не відповіла чітко, але зазначила, що «щоби приземлитися в аеропорту Сімферополя, потрібна російська віза».