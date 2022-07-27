Художник Демʼєн Герст спалить тисячі своїх картин під час перфомансу

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The Guardian

Художник Демʼєн Герст спалить тисячі своїх картин у власній галереї в Лондоні.

Про це пише The Guardian.

У 2016 році митець почав серію з 10 000 унікальних точкових картин олією на папері. Кожне з цих полотен має власну назву. Торік Герст представив NFT-проєкт The Currency, у рамках якого повʼязав картини з відповідними NFT і продав їх за $2 000 кожну.

Зараз покупців цих творів попросили визначитися — вони хочуть володіти цифровою копією або обміняти її на оригінальну картину.

За даними компанії Heni, яка працює на ринку мистецтва, 4 180 людей вирішили обміняти цифрові картини на реальні, а 5 820 — залишити свої NFT.

Реальні полотна, які залишаться в галереї, починаючи з 9 вересня Демʼєн Герст спалюватиме щодня. Деталі перформансу поки що не розголошують.