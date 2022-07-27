Google додав фотореалістичні види з повітря до світових памʼяток на Google Maps

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Google додав фотореалістичні види з повітря до майже 100 памʼяток на Google Maps.

Про це пише The Verge.

Нова функція дає користувачам можливість побачити визначні памʼятки у Барселоні, Лондоні, Нью-Йорку, Сан-Франциско та Токіо з висоти пташиного польоту.

У Google показали, як це виглядає:

Браузер не підтримує відео

Крім видів з висоти, Google додав до своїх карт ще кілька нових функцій.

Велосипедисти відтепер зможуть дізнатися додаткову інформацію про маршрути, наприклад, основна чи другорядна та дорога, якою Google запропонував їхати, чи є на шляху сходи чи круті пагорби та наскільки завантажений там трафік. Ця функція стане доступною найближчими тижнями.

Також користувачі Google зможуть поділитися своїм місцезнаходженням та отримувати сповіщення один про одного.