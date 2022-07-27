«Починають агітацію та роздають паспорти». Голова ОВА Гайдай розповів про підготовку російського псевдореферендуму на Луганщині

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Facebook / Сергей Гайдай

Російські окупанти розгортають підготовку до свого псевдореферендуму у Луганській області: друкують пропагандистські матеріали, залучили агітаторів та привозять контролерів з росії.

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів журналістці «Бабеля», як саме це відбувається.

За його словами, росіяни почали потроху усувати від влади в окупаційних органах колаборантів.

«У них вже є чіткий план. Я не знаю, що вони [росіяни] з ними [колаборантами] зроблять: або кудись відправлять, або вони зникнуть, або знов нібито українська ДРГ «спрацює», — сказав Гайдай.

Окупанти уже залучили людей, які займаються агітацією на захоплених територіях. Також вони завозять у Луганську область людей з росії, які будуть контролювати псевдореферендум, друкують газети та листівки.

Крім того, роздають паспорти так званої «лнр». Сергій Гайдай вважає, що російські паспорти людям теж роздадуть стовідсотково.

«Російські паспорти будуть видавати 100%. Паспорти «лнр» вже видають. Їм потрібна картинка, щоб показати, що вся Луганська область у рамках адміністративних кордонів — це «лнр», і що всі люди там бажають приєднання до рф. Що-що, а пропаганда і роздача документів у них налагоджені непогано, на відміну від комунальних служб і життєдіяльності області», — зазначив чинний голова ОВА.

У відповідь на питання, чи не вважатимуть людей, які взяли паспорти в окупантів, колаборантами, Гайдай відповів, що до цього «треба підходити дипломатично». А от для колаборантів пробачення не буде.

«Звісно, для людей, які стали колаборантами, пробачення не буде. Для тих людей, які не просто співпрацюють, а й здають проукраїнське населення Луганщини, і для тих, хто брав участь у бойових діях — все буде жорстко і за законом. А що робити з цивільними, у яких оформлення документа стає питанням життя або смерті? Тут треба підходити дипломатично. Радикальні тези, що всі, хто залишився там — проросійські, — це не так. Різні долі, різна ситуація, треба людей розуміти і подекуди йти їм назустріч після деокупації», — вважає Гайдай.

За його словами, на Луганщині зараз залишається величезна кількість людей, які чекають Україну, ненавидять окупантів та не погоджуються з ними.

«Ці люди нам допомагають, надсилають інформацію, своїх дітей підключають до українського освітнього процесу», — запевнив голова ОВА.