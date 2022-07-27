Війська росії обстрілюють Донеччину: поцілили в Авдіївський коксохімічний завод та готель у Бахмуті. Є загиблі і поранені

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Павло Кириленко / Facebook

Зранку 27 липня російські війська завдали трьох ракетних ударів по Торецьку та один по Авдіївці.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Він показав наслідки російських обстрілів області:

У Торецьку ракети влучили в приватний сектор та гаражі — люди не постраждали. В Авдіївці, окрім ракети, росіяни тричі застосували артилерію, поціливши у центр міста та Авдіївський коксохімічний завод — наслідки встановлюють.

У Бахмуті росіяни поцілили у готель — за попередньою інформацією, є загиблі та поранені, рятувальна операція ще триває. Згодом у ДСНС повідомили, що знайшли під завалами 1 загиблу людину. Також під завалами є ще двоє людей, одна, наймовірніше, загинула, з іншою підтримують голосовий контакт.

У Курахівській громаді під обстрілами опинилося Курахове, Гірник, Курахівка і Гострий — наслідки атаки встановлюють. Тривають інтенсивні обстріли Красногорівки.

В Очеретинській громаді обстріли тривали вночі і вранці: найбільше в околицях Пісків. Зранку російські снаряди поцілили у район Карлівської фільтрувальної станції та Орлівки.

Під російським вогнем також перебуває Яблунівка Іллінівської громади. Там снаряди пошкодили три будинки, жертв немає.