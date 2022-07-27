ЗСУ підтвердили «філігранні удари» по Антонівському мосту

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Getty Images / «Бабель»

Збройні сили України уночі вдарили по Антонівському мосту у місті Херсон. Цю інформацію в етері телемарафону підтвердила речниця Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк.

«ЗСУ тримають під вогневим контролем стратегічно важливі логістичні та транспортні шляхи, які для ворога мають важливе значення. Це не дозволяє їм маневрувати й підтягувати боєприпаси. [...] Ми не руйнуємо інфраструктуру, ми руйнуємо плани ворога. Робота нашої артилерії настільки делікатна і ювелірна, що більше спрямована на деморалізацію війська. Так, удари [по мосту] були, але [вони] були філігранні», — пояснила Гуменюк.

Перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський повідомив, що через ці удари міст отримав «суттєві ушкодження», але оцінити їх поки що складно: росіяни нікого не підпускають до нього з обох боків.

Після цих нічних ударів херсонські колаборанти заявили, що міст перекрили і створили переправи і понтонні мости як альтернативу руху.