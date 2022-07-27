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Ранкове зведення Генштабу: На Харківщині росіяни навели понтонні переправи, їх штурм на двох напрямках провалився

Автор:
Костя Андрейковець
Дата:

Getty Images / «Бабель»

Генеральний штаб України опублікував зведення щодо ситуації на фронті станом на ранок 26 липня: