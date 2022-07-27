Ранкове зведення Генштабу: На Харківщині росіяни навели понтонні переправи, їх штурм на двох напрямках провалився
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- Костя Андрейковець
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Getty Images / «Бабель»
Генеральний штаб України опублікував зведення щодо ситуації на фронті станом на ранок 26 липня:
- На Харківському напрямку росіяни навели понтонні переправи. Вони намагаються покращити логістичне забезпечення підрозділів.
- На Краматорському напрямку ворог активно застосовує безпілотники. Штурм села Верхньокамʼянське окупанти провалили і відійшли.
- На Бахмутському напрямку були бої в районі населеного пункту Соледар. Там ворог успіху не мав. Крім того, росіяни провели розвідку боєм біля Семигірʼя, але зазнали втрат і відійшли. В районах Семигірʼя та Кодеми тривають бої.
- У Херсонській області росіяни штурмували район села Білогірка. ЗСУ атаку відбили.