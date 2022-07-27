Куртку астронавта Базза Олдріна продали на аукціоні за $2,8 млн. У ній він був на Місяці

Новини

На аукціоні Sotheby’s у Нью-Йорку продали куртку астронавта Базза Олдріна, яку він носив під час місії на Місяць (Apollo 11) у 1969 році.

Про це пише ВВС.

Білу льотну куртку з тефлоновим покриттям з нашитими прапором США та логотипом NASA продали за $2,8 млн — імʼя покупця невідомо. Ця куртка стала найціннішим американським космічним артефактом, проданим на аукціоні. Вона є єдиним предметом одягу місії 1969 року, який продали.

Загалом 92-річний Олдрін виставив на аукціоні 69 особистих речей. Частину з них було продано за $8,2 млн.