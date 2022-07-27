ЗСУ звільнили на Херсонщині два села завдяки ударам авіації
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- Костя Андрейковець
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Getty Images / «Бабель»
Збройні сили України звільнили та зачистили села Андріївка і Лозове (Херсонська область).
Оперативне командування «Південь» повідомило, що українська авіація завдала чотирьох ударів по опорних пунктах росіян в районі Андріївки, Білогірки і Благодатного, що дало змогу вибити окупантів з двох сіл.
«Таким чином, Андріївку звільнено і остаточно зачищено від російських окупаційних військ. Як і Лозове, де наші війська кількома днями раніше надійно закріпили свої позиції», — зазначили у командуванні.