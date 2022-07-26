У росії з 30 серпня до 5 вересня пройдуть військові навчання «Схід-2022»

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Міністерство оборони росії оголосило про проведення військових навчань «Схід-2022» у період з 30 серпня до 5 вересня.

Про це повідомляє російський Інтерфакс.

До цих навчань залучать сили Східного військового округу та частину сил повітряно-десантних військ, дальньої та військово-транспортної авіації.

Вони працюватимуть під керівництвом начальника генерального штабу збройних сил російської федерації валерія герасимова.

Військові відпрацьовуватимуть «застосування угруповань військ».