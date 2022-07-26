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Президент України Володимир Зеленський отримав премію Вінстона Черчилля за лідерство.

Про це ідеться на сайті Офісу президента.

«Демократія в Європі зараз перебуває під загрозою тиранії, і цю загрозу зупиняє лідерство та героїзм. Як і Вінстон Черчилль, президент Зеленський показує, що тиранія не повинна досягти успіху, що люди повинні мати право самостійно обирати свій шлях і своє життя», — сказав голова Міжнародного товариства Вінстона Черчилля Лоуренс Геллер.

Премʼєр-міністр Британії Борис Джонсон додав, що на початку повномасштабної війни Зеленський довів своє лідерство.

«Коли росіяни почали наступати на Київ, ви знали, що будете їхньою ціллю. Ви могли залишити Київ, [...] але ви обрали залишитися в Києві, з українським народом, так само як Черчилль залишився в Лондоні в 1940 році. І ви сказали тоді: “Мені потрібна зброя”», — зазначив голова британського уряду.

Зеленський подякував за нагороду та зазначив, що її отримання не було б можливим без підтримки українського народу.

«Ця нагорода була б неможливою, якби весь український народ не піднявся б для захисту свободи від нападу тиранії», — наголосив президент.

Нагороду передали послу України у Великій Британії Вадиму Пристайку, який згодом доставить її у Київ.