Суд остаточно підтвердив законність націоналізації ПриватБанку

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Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду остаточно підтвердив законність націоналізації ПриватБанку. Відповідне рішення ухвалили 26 липня.

Про рішення суду ідеться на сайті банку.

Колишні власники компанія Triantal investments LTD вимагали визнати незаконним розпорядження НБУ від 17.10.2016 про перевірку ПриватБанку.

Саме за підсумками цієї перевірки Нацбанк виявив порушення в роботі менеджменту і колишніх власників банку, після чого націоналізував його, щоб уникнути банкрутства та зберегти фінансову стабільність у країні.

«Це остаточне судове рішення в цій справі, що є важливою складовою частиною судової боротьби державного ПриватБанку з колишніми власниками щодо законності націоналізації», — зазначили в банку.