Суд остаточно підтвердив законність націоналізації ПриватБанку
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
-
Jaap Arriens / NurPhoto / Getty Images
Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду остаточно підтвердив законність націоналізації ПриватБанку. Відповідне рішення ухвалили 26 липня.
Про рішення суду ідеться на сайті банку.
Колишні власники компанія Triantal investments LTD вимагали визнати незаконним розпорядження НБУ від 17.10.2016 про перевірку ПриватБанку.
Саме за підсумками цієї перевірки Нацбанк виявив порушення в роботі менеджменту і колишніх власників банку, після чого націоналізував його, щоб уникнути банкрутства та зберегти фінансову стабільність у країні.
«Це остаточне судове рішення в цій справі, що є важливою складовою частиною судової боротьби державного ПриватБанку з колишніми власниками щодо законності націоналізації», — зазначили в банку.
- ПриватБанк був націоналізований 21 грудня 2016 року — Міністерство фінансів купило 100% акцій банку за одну гривню. За даними НБУ, станом на 21 грудня Ігор Коломойський володів безпосередньо 41,6% акцій банку, ще 16,5% — опосередковано через компанію Triantal investments LTD. Геннадій Боголюбов прямо й опосередковано володів 41,5% акцій банку. Власником 2,7% акцій банку був голова правління Олександр Дубілет.