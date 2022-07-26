Не міг добратися додому. На Тернопільщині чоловік викрав рейсовий мікроавтобус

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Пресслужба КМДА

У Тернопільській області житель Борщівської громади викрав рейсовий мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, бо не міг доїхати додому.

Про це повідомляє Нацполіція.

За словами потерпілого водія, він відпочивав на задньому сидінні перед черговим рейсом, аж раптом у салон вскочив незнайомець і завів автобус.

Проїхавши кілька кілометрів, зловмисник зупинив автобус і пішов у невідомому напрямку, але правоохоронці змогли встановити його особу.

Викрадачем виявився 23-річний чоловік, який повернувся із заробітків з Польщі та не мав чим добратися додому.

Поліція порушила справу за фактом «незаконного заволодіння транспортним засобом». За цією статтєю чоловікові загрожує обмеження волі на строк від трьох до пʼяти років або позбавлення волі на такий самий термін.