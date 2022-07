Нардеп Столар продав свій медіахолдинг Live.Network

Новини

Народний депутат Вадим Столар, який раніше входив до фракції ОПзЖ, продав свій медіахолдинг Live.Network. Туди входили канали «Типовий Київ», ODESA.LIVE та LIVE і новинний портал «Новини.Live».

Про це повідомляється на самому сайті «Новини.Live».

Новим власником холдингу стала співзасновниця креативних агентств WE KNOW HOW і Badoev ID Ганна Ковальова.

«Я вважаю, що спектр медіаресурсів у нашій країні повинен бути максимально широким, щоб українці мали змогу самі обирати, що їм дивитися, звідки отримувати оперативні новини або яких експертів слухати», — заявила вона.

За її словами, угоду про придбання медіахолдингу укладали у складний для країни час, тому «питання ціни для сторін не було визначальним».

«Я прийняла всі умови, висунуті колишнім власником, щодо збереження команди журналістів, телевізійників, редакторів та взаємодії з партнерами холдингу. Ми перенаправимо вектор з телебачення на диджитал, це буде пріоритетною задачею», — пояснила Ковальова.

Вона розповіла, що зараз вже перезапустили роботу новинного сайту, а найближчим часом його очікує повноцінний перезапуск. Також команда сфокусується на веденні сторінок у соцмережах. Щодо телеканалів, то їх планують відновити після завершення війни. Вони припинили мовлення з 15 липня.