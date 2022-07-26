Понад 100 сімей російських окупантів звернулися до путіна з вимогою знайти їхніх родичів в Україні

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Понад 100 родин російських військовослужбовців звернулися до президента рф володимира путіна з вимогою знайти їхніх синів, чоловіків і братів, які воюють в Україні.

Про це пише проєкт «Радіо Свобода» «Север Реалии».

За словами родичів окупантів, від російських відомств і міністерств вони отримують відписки: одні кажуть, що їхні близькі живі, інші — що вони зникли безвісти чи загинули.

«Вимагаємо знайти наших близьких, внести до списків військовополонених, які зникли безвісти. Робота з пошуку не ведеться, оскільки вони перебувають у статусі зниклих безвісти. Міністерство оборони рф понад пʼять місяців блокує зміну статусу військовослужбовців, незалежно від відомостей, які у них постійно змінюються. Родичам доводиться шукати факти та самотужки доводити, що їхній син або чоловік у полоні чи загинув — так по всій країні. Уповноважені органи погано ведуть роботу, допомоги від командирів військових частин немає», – йдеться в листі, копія якого є у журналістів.

Матері та дружини окупантів передали звернення до приймальні адміністрації російського президента в Москві. Вони вимагають не тільки встановити місцеперебування їхніх дітей та рідних, але й зустрічі з міністром оборони сергієм шойгу з представниками дружин і матерів військових з усіх регіонів рф. А також — щоб путін призначив свого представника, який звітував би про виконану роботу перед рідними окупантів. Також вони просять повернути всіх полонених додому та ініціювати тести ДНК, якщо є інформація, де похований російський загарбник.

Під зверненням підписалися 106 людей. Вимоги до путіна припинити війну в Україні в ньому немає.