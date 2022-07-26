Резиденцію «Межигірʼя» перетворять на парк-памʼятку

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Малолєтка Євген / УНІАН

Резиденція «Межигірʼя» невдовзі може отримати статус памʼятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення.

Про це 26 липня повідомив міністр уряду Олег Немчінов.

Так, уже є відповідний проєкт указу, зараз його опрацьовують усі служби в Офісі президента, а далі треба буде ухвалити фінальне рішення. Координувати діяльність парка-памʼятки буде Міністерство екології та довкілля, за потреби створять спеціальну агенцію, яка вестиме господарську діяльність.

Немчінов додав, що на території «Межигірʼя» перебуває велика кількість обʼєктів,зокрема такі, що становлять певний інтерес для безпекової складової під час воєнного стану — цими територіями будуть управляти відповідні структури. Усе решта, включно з хонкою, зоопарком тощо, передадуть в управління адміністрації, сформують офіційний штат.

До цього «Межигірʼя» мало статус урядової резиденції, навколо якої збудували низку обʼєктів. Зараз це розслідують антикорупційні органи.