ГУР: Влада росії намагається сформувати у кожному регіоні батальйон для участі у війні з Україною

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У росії активно розгортається кампанія під гаслом «Від кожного субʼєкта федерації по батальйону».

Про це повідомляє Головне розвідувальне управління Міністерства оборони України.

В рамках кампанії кремль зобовʼязав кожен із 85 російських регіонів сформувати та фінансово простимулювати батальйон «добровольців» для участі у війні проти України. При цьому влада москви формує так званий «мерівський полк», в який здебільшого набирають людей з інших регіонів і навіть громадян із країн Центральної Азії (Таджикистан, Киргизстан, Узбекистан). Для заохочення їм пропонують високу зарплатню та можливість отримати громадянство рф.

Крім того, фіксуються випадки примусу до підписання «контрактів» місцевого населення на тимчасово окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей. Окупанти також отримали від влади право відбирати бойовиків серед увʼязнених.

Також розпочали роботу з колишніми випускниками Челябінського танкового училища в запасі віком до 50 років. Їх закликають іти добровольцями до танкового батальйону, який, імовірно, формують у Пермі. Там організували збірний пункт, туди ж прибувають танки Т-72, які терміново знімають з довготривалого зберігання.