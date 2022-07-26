Важкохворі та поранені на війні українці можуть подати заявку на медичну евакуацію. Як це зробити?

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Міністерство охорони здоров'я України

Важкохворі українці, а також ті, хто дістав поранення через війну, можуть подати заявку на Програму медичної евакуації.

Про це повідомили у Міністерстві охрони здоровʼя України.

Спеціалісти розглядатимуть кожен випадок евакуації окремо. Підготовка пацієнта зазвичай триває від 3—4 днів до 2 тижнів, а МОЗ забезпечує комунікацію з клініками та міжнародними партнерами.

Транспортують та лікують українців за рахунок міжнародних організацій, а також коштом країн, які приймають пацієнтів. Якщо ж пацієнт лікується в Україні, то гроші на лікування надає Національна служба здоровʼя України у межах Програми медичних гарантій.

Щоб подати заявку на Програму медичної евакуації треба заповнити анкету на сайті Міністерства охорони здоров’я за посиланням.

Далі ви отримаєте зворотний звʼязок.