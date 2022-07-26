Важкохворі та поранені на війні українці можуть подати заявку на медичну евакуацію. Як це зробити?
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
-
Міністерство охорони здоров'я України
Важкохворі українці, а також ті, хто дістав поранення через війну, можуть подати заявку на Програму медичної евакуації.
Про це повідомили у Міністерстві охрони здоровʼя України.
Спеціалісти розглядатимуть кожен випадок евакуації окремо. Підготовка пацієнта зазвичай триває від 3—4 днів до 2 тижнів, а МОЗ забезпечує комунікацію з клініками та міжнародними партнерами.
Транспортують та лікують українців за рахунок міжнародних організацій, а також коштом країн, які приймають пацієнтів. Якщо ж пацієнт лікується в Україні, то гроші на лікування надає Національна служба здоровʼя України у межах Програми медичних гарантій.
Щоб подати заявку на Програму медичної евакуації треба заповнити анкету на сайті Міністерства охорони здоров’я за посиланням.
Далі ви отримаєте зворотний звʼязок.
- Загалом завдяки міжнародній підтримці та взаємодії з партнерами МОЗ вдалося евакуювати вже понад 1 200 українців.
- Також у Міністерстві охорони здоровʼя нагадали, що українці, які перетнули кордон після 24 лютого у пошуках прихистку від війни та отримали в інших країнах статус біженців або тимчасового захисту, мають право на безкоштовну медичну допомогу на рівні з громадянами країни, яка їх приймає.