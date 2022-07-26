Танення льодовика в Альпах спричинило зміну кордону між Італією та Швейцарією

Новини

Танення льодовика в Альпах дещо змістило кордон між Швейцарією та Італією.

Про це пише The Guardian.

Частина кордону між країнами проходить уздовж дренажного вододілу — точки, в якій тала вода стікає з будь-якого боку гори до однієї чи іншої країни. Танення льодовика Теодул призвело до того, що вододіл «сповз» до Rifugio Guide del Cervino, гірського притулку для туристів поблизу 3480-метрової вершини Теста-Грігія.

Притулок був побудований на скелястому відслоненні в 1984 році і повністю розташовувався на території Італії. Але тепер дві третини будиночка, включаючи більшість ліжок і ресторан, технічно розташовані на півдні Швейцарії. Проблема вийшла на перший план, тому що район, який залежить від туризму, розташований на вершині одного з найбільших у світі гірськолижних курортів, а поруч будується станція канатної дороги.

У 2021 році Італія та Швейцарія домовилися про урегулювання проблеми цього будиночка. Деталі угоди стануть відомими після того, як угоду ратифікує швейцарська сторона.

Льодовик Теодул втратив майже чверть своєї маси між 1973 і 2010 роками. Це оголило скелю під льодом, змінивши дренажний вододіл і змусивши дві країни переглянути 100-метрову ділянку свого кордону.