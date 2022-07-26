Троє кулеметників «днр» отримали по 15 років вʼязниці за держзраду

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Суд України визнав винними ще трьох російських бойовиків так званої «днр» — всі троє отримали по 15 років вʼязниці за державну зраду (ч. 2 ст.111 КК) і заперечення збройної агресії рф проти України (ч. 1 ст.436-2 КК).

Про це повідомила Служба безпеки України.

На початку березня ці троє чоловіків у якості «новобранців» пройшли військову підготовку у «таборі», який окупаційна влада облаштувала в одній зі шкіл-інтернатів Донецька. Там їх призначили кулеметниками і відправили до 2 взводу 2 роти 3 батальйону 115 полку. Після цього чоловіків відправили до російського Бєлгорода для посилених тренувань, а потім кинули у бої на Харківський напрямок. Там вони невдовзі потрапили у полон.